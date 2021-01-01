Днем 31 декабря, в районе 12 часов, в с. Сюмси в Удмуртии произошел неприятный инцидент. Грузовой автомобиль врезался в здание супермаркета, находящегося на перекрестке улиц Советская и Октябрьская. В результате обрушилась часть стены и был разрушен вентиль газовой задвижки, сообщает Единая диспетчерская служба Сюмсинского района.Без газоснабжения временно остались 12 магазинов и 20 жилых домов. Велись ремонтные работы.- Газоснабжение было восстановлено 31 декабря, в 19:39, - сообщает диспетчерская служба.По словам очевидцев, ДТП произошло из-за проблем с тормозами.К ДРУГИМ НОВОСТЯМПодарки под елкой и олень из кефирной бутылки: известные ижевчане поделились своими новогодними традициямиСправочник экстренных телефонов для ижевчан: куда звонить, если заболел зуб, прорвало трубу или выключили светКакие правила соблюдать жителям Удмуртии в новогодние праздники, чтобы избежать штрафов?