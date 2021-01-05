Еще 213 жителей Удмуртии заразились коронавирусом за минувшие сутки. Об этом сообщает оперштаб региона.А 218 человек выздоровели и были выписаны – число наконец-то больше числа заболевших.За все время в регионе провели 749 839 тестов на COVID-19. 1 685 исследований сделали за последние сутки.Подробно рассказываем о статистике по регионам:Ижевск – 10 031Воткинск - 904Глазов - 1 079Можга - 1 027Сарапул - 701Завьяловский район - 1 155Алнашский район - 462Балезинский район - 337Вавожский район - 184Воткинский район - 240Глазовский район - 175Граховский район - 139Дебесский район - 151Игринский район - 401Камбарский район - 152Каракулинский район - 177Кезский район - 229Кизнерский район - 244Киясовский район - 142Красногорский район - 263Малопургинский район - 319Можгинский район - 246Сарапульский район - 232Селтинский район - 191Сюмсинский район - 157Увинский район - 517Шарканский район - 312Юкаменский район - 175Якшур-Бодьинский район - 277Ярский район – 173ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:- Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 4 января 2021 года: ролик о коронавирусе и наплыв пациентов в новогодние праздники- Новый вертолет санавиации будет работать в Удмуртии