В начале январских каникул ряд спортивных сайтов опубликовали заметку о массовом снятии юниоров и юниорок с последних гонок на соревнованиях «Ижевская винтовка». Сообщалось, что 12 спортсменок и 21 спортсмен отказались от участия в спринте после прибытия допинг-офицеров.Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Александр Варшавский опроверг теорию допингового скандала, объяснив, что биатлонисты не вышли на старт по совершенно иным причинам: кто-то в связи с ухудшением самочувствия, а кто-то из-за подготовки к другим соревнованиям.- Сейчас не самая благоприятная ситуация со здоровьем не только у обычных людей, но и у спортсменов тоже, - рассказал он. - Тренеры и организаторы очень беспокоятся за их здоровье, и если есть признаки заболевания, то спортсменов сразу снимают с соревнований.При этом министр отметил, что главными стартами соревнований были чемпионат Первенства России, который прошел 25 декабря, и Кубок России 27 декабря – на них присутствовало большинство спортсменов. 28 декабря проводились всероссийские соревнования, которые для многих участников оказались не так важны.- Третья дистанция – спринт – это одна из проходящих гонок кубка России, - пояснил председатель постоянной комиссии по физической культуре, спорту и молодежной политике Госсовета Удмуртии Иван Черезов. – Тем более у юниоров в ближайшие дни начнутся отборы на Первенство мира. Поэтому у кого-то из ребят уже были куплены билеты на этот день, они изначально не планировали участвовать в спринте.Само по себе прибытие допинг-офицеров – явление обычное. «Ижевскую винтовку» они посещают всегда.- У тех, кто не бежал гонку, тоже могли взять пробу, - подчеркнул Александр Варшавский. – То, что человек не бежит соревнованиях – не значит, что у него пробу не возьмут, это не способ уйти от контроля. У спортсменов из Удмуртии тоже брали пробы, но информация, у кого именно и у какого количества – непубличная. У тех, кто занял призовые места, берут обязательно, у остальных – в случайном порядке. Говорить о том, что это допинговый скандал мы не можем – это не допинговый скандал.Что касается довольно большого количества снявшихся со стартов юниоров, то стоит отметить: не все они выступали в Ижевске. По словам Ивана Черезова, в Ижевске соревновались только юноши, а Кубок России для девушек проходил в Чайковском. Из спортсменов Удмуртии с гонки снялись лишь двое – мужчина и юниор, они не вышли на старт 27 января по состоянию здоровья.Отметим, что Союз биатлонистов России (СБР) провел экспресс-расследование, реагируя на материал о предполагаемом допинг-скандале. О результатах организация написала на своем официальном сайте. Одной из причин недоразумения президент СБР Виктор Майгуров назвал не вполне удачно составленный календарь соревнований - по сравнению с прошлым годом программу «Ижевской винтовки» у юниоров и юниорок уплотнили, в том числе из из-за коронавируса. Поэтому многие юноши и девушки действительно были вынуждены уехать раньше, чтобы успеть на другие соревнования.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:- Полицейские вернули похищенный Орден Мужества семье погибшего в Удмуртии- Глазовский Терминатор из Удмуртии может стать самым необычным памятником России