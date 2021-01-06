На сегодняшний день, 6 января, в Удмуртии зарегистрировали 201 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперштаб региона.209 человек выздоровели – второй день подряд число выздоровевших выше, чем число заболевших.Подробно рассказываем о статистике по регионам:Ижевск – 10 140Воткинск - 932Глазов - 1 079Можга - 1 035Сарапул - 710Завьяловский район - 1 169Алнашский район - 463Балезинский район - 342Вавожский район - 185Воткинский район - 245Глазовский район - 175Граховский район - 140Дебесский район - 151Игринский район - 402Камбарский район - 162Каракулинский район - 178Кезский район - 229Кизнерский район - 244Киясовский район - 142Красногорский район - 263Малопургинский район - 323Можгинский район - 247Сарапульский район - 232Селтинский район - 191Сюмсинский район - 157Увинский район - 517Шарканский район - 315Юкаменский район - 175Якшур-Бодьинский район - 277Ярский район – 173К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:- Рождественские богослужения: где и во сколько пройдут праздничные службы в Ижевске- Старинная мечеть, татарские танцы и уникальные женские напевы: 3 причины побывать в Балезинском районе Удмуртии