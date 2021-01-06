Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта страны Елизавета Туктамышева рассказала, как продолжится её работа после завершения карьеры.Уроженка Глазова рассказала в большом интервью для спортивного сайта, что в будущем хочет стать тренером.- Обожаю соревнования, ездить, путешествовать, если будет возможность, то обязательно буду тренером какое-то время по окончании профессиональной карьеры, - сообщила журналистам спортсменка.Девушка также сказала, что не видит жизни без фигурного катания и занятия с окончанием карьеры не останавливаются.Напомним, ранее Елизавета Туктамышева стала 7-й на чемпионате России. До этого она одержала победу на Гран-при в женском одиночном катании.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:- Рождественские богослужения: где и во сколько пройдут праздничные службы в Ижевске- Более 400 тыс. рублей собрали для детей, чьи родители погибли в ДТП в Удмуртии