199 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксированы в Удмуртии. При этом еще 200 человек выздоровели, а 2 пациентов скончались, сообщает местный Оперштаб.Всего на утро 8 января в регионе зарегистрировано 21 542 лабораторно подтвержденных случая заболевания КОВИД-19. 17 667 человек выздоровели. 305 летальных случаев.Отметим, что за последние сутки в республике провели 2 573 анализа на выявление коронавирусной инфекции у жителей.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:51-летнего мужчину разыскивают в ИжевскеФото: как прошел «Снайпер в варежках» в Ижевске