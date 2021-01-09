На утро 9 января выявили еще 190 новых случаев заболевания коронавирусом. Три пациента скончались, выздоровели 220 человек. Об этом сообщают в оперштабе Удмуртии.Коронавирус нашли у 119-ти жителей Ижевска, 20-ти жителей Увинского района, 13-ти жителей Можги, 9-ти жителей Алнашского района, шести жителей Граховского района, пяти жителей Глазова. По три жителя Малопургинского и Дебесского района также заразились новой инфекцией.По два случая зарегистрировали в Игринском, Кизнерском, Можгинском и Юкаменском районах. По одному жителю заразились в Сарапуле, Сарапульском, Камбарском и Каракулинском районах.С марта 2020 года в Удмуртии выявили 21 732 случая заболевания коронавирусом. На данный момент 2 814 заболевших чувствуют себя удовлетворительно, 581 переносят болезнь в средней степени тяжести, и 160 пациентов находятся в тяжелом состоянии.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Вернулся через 60 лет: в Тульской области нашли останки солдата из ИжевскаНа переработку: куда ижевчанам сдать живую елку?