Коллектив детской театральной студии «Сказка КЦ «СВЕТ» из Можги стал лауреатом Международной творческой премии в области искусства «Первая премия», которая проходила в Москве. Юные артисты заняли второе место в номинации «Художественное слово», сообщает пресс-служба администрации города.Свою постановку представили четверо юных актеров из Можги: Шулаев Матвей, Державина Дарина, Кудратова Алиса и Москаленко Валерия. Ребятам вручили дипломы и памятные статуэтки конкурса. Руководителем театральной студии является Марина Державина.Финальный конкурсный тур прошел в столице России 8 января 2021 года. Заявки на участие начали принимать еще 1 июня 2020 года. Всего участие в премии приняло 1068 юных талантов со всей страны.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:«Светлая лыжня» открылась в одном из городов Удмуртии«Сгорело все»: семья из Удмуртии лишилась дома в новогодние праздникиСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.