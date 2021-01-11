В Удмуртии в новом 2021 году запланировано приобрести 24 единицы техники для лесного комплекса: 3 единицы лесохозяйственной техники и 11 единиц лесохозяйственного оборудования, а также 10 единиц лесопожарной техники. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.Кроме того в Удмуртии планируют восстановить 9,2 тыс. гектаров леса. Напомним, что 46% площади территорий нашей республики покрыто лесами.Отмечается, что обновление лесопожарной техники в Удмуртии проводили в 2012 году, а лесохозяйственное оборудование не обновляли еще дольше.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Детская театральная студия из Удмуртии стала призером международного конкурса«Светлая лыжня» открылась в одном из городов УдмуртииСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.