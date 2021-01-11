Количество заразившихся коронавирусом в Удмуртии увеличилось на 189 случаев за последние сутки. Об этом сообщает оперштаб региона.От болезни скончался один мужчина 79 лет. Выздоровели и были выписаны 198 человек.На данный момент в республике за все время зафиксировали уже 22 111 случаев заболевания COVID-19. 18 267 человек выздоровели и выписаны. Скончалось 312 жителей.За последние сутки сделали 2 945 тестов. 764 256 исследований на на коронавирусную инфекцию провели всего за время пандемии в Удмуртии.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:24 единицы новой техники для лесного комплекса закупят в УдмуртииДетская театральная студия из Удмуртии стала призером международного конкурсаСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.