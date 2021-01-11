В Ижевске за 11 месяцев 2020 года зафиксировали 68 случаев падений в общественном транспорте. При этом травмы получили 73 человека, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.Отмечается, что в большинстве случаев пострадавшими становились пенсионеры, подростки и маленькие дети. А самыми частыми причинами падений пассажиров стали резкие и экстренные торможения. Кроме того часто сами люди отвлекаются на разговоры по телефону и не держатся за поручни, поэтому также падают в салоне транспорта.Жителям города напоминают, что, если вы упали в транспорте, то можете обратиться за помощью к кондуктору или водителю. Они должны будут вызвать скорую и дождаться сотрудников ГИБДД, которые зафиксируют факт падения и травмы.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:722 человека поставили прививку от коронавируса в Удмуртии189 человек заразились коронавирусом в Удмуртии за суткиСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.