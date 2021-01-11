По данным на 11 января в Удмуртии вакцину от COVID-19 получили уже 722 человека. Им ввели первую аппликацию прививки. 76 человек получили уже вторую дозу. Сейчас в Удмуртию поступило еще 2742 доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщает оперштаб региона.- На сегодняшний день не зафиксированы последствия введения вакцины у граждан, - рассказал министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак.Напоминаем, 14 декабря в республике началась вакцинация от коронавируса для медработников. Тогда первые прививки поставили 25 сотрудникам Республиканской клинической инфекционной больницы. Для этого была использована вакцина «Спутник V». Всего в Удмуртию на тот момент поступило 1 300 доз вакцины обоих компонентов.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:189 человек заразились коронавирусом в Удмуртии за суткиВ рамках фестиваля «Чеберисто» в Ижевске определили самые новогодние дворыСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.