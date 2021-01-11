В спортивном зале Ижевской государственной медицинской академии прошли инклюзивные соревнования по баскетболу и керлингу на колясках. Участие в турнирах приняло 60 спортсменов из Ижевска, Набережных Челнов и Димитровграда. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.Рождественский фестиваль - соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья проходили в столице республики уже в седьмой раз.За победу боролись баскетбольные команды «Локо» и «Родники» из Ижевска, команды «Яр Чаллы» из Набережных Челнов и «Форвард» из Димитровграда. Первое место заняли спортсмены «Яр Чаллы», второе – «Локо» и третье – «Форвард». Четвертыми в списке оказались ижевские «Родники».Турнир по кёрлингу прошел на ледовой арене Центра адаптивного спорта «Удмуртия». Золотые медали забрали спортсмены команды «Локомед», серебро досталось команде «Пазелы», а на третьем месте оказалась «Пирамида».К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:73 человека пострадали в результате падений в общественном транспорте в Ижевске в 2020 году722 человека поставили прививку от коронавируса в УдмуртииСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.