Ученики физико-математического лицея в Глазове необычным способом поздравили свой город и его жителей. Они создали маски дополненной реальности с символами города. Об этом сообщил глава города Сергей Коновалов на личной странице в социальных сетях.- Ребята, спасибо за то, что вы делаете - глубоко и вдумчиво размышляете о городе, его сути и смыслах, создаете их сами, позиционируете город в современном инфопространстве. Слежу за вашим проектом и жму вам руки - результаты впечатляющие, - пишет Сергей Коновалов, глава Глазова.Опробовать действие маски можно с помощью историй в социальных сетях. Там они накладываются, как специальный фильтр на ваше фото или видео. Ребята разработали три варианта масок на выбор: «Глазов легкий», «Глазов продвинутый», «Глазов творческий».- Мы считаем, что Глазов - это творческий город с уникальными промышленными технологиями и комфортной уличной планировкой. Как и обещали, к каждой эмблеме мы создали маску дополненной реальности, - написали участники команды.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Соревнования по баскетболу и керлингу на колясках прошли в Ижевске722 человека поставили прививку от коронавируса в УдмуртииСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.