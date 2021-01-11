Сборная России по биатлону впервые за 9 лет выиграли смешанную эстафету на Кубке мира. В составе была и наша землячка - спортсменка из Удмуртии Ульяна Кайшева. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.Кроме нашей спортсменки в состав сборной вошли Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Соревнования прошли в немецком городе Оберхоф.Ульяна Кайшева выступала на первом этапе. Она закончила свой круг на 9 месте. За ней на дистанцию отправилась Светлана Миронова, которая и обошла всех соперниц и финишировала первой. Далее Александр Логинов не сбавляя оборотов закончил свою гонку на первой позиции. А в финале была интрига. Эдуард Латыпов во время стрельбы стоя использовал два дополнительных патрона и сборная России оказалась на третьем месте. Однако на последнем повороте российский спортсмен обогнал соперников и золотая медаль все же досталась нашей сборной.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Соревнования по баскетболу и керлингу на колясках прошли в ИжевскеШкольники из Удмуртии создали маски дополненной реальности с символами ГлазоваСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.