В прокуратуру Сарапульского района поступило обращение местного жителя по поводу ненадлежащего состояния автомобильной дороги Сарапул - Киясово. По этому маршруту регулярно ездит школьный автобус в деревню Юрино. Однако участок дороги весь в выбоинах, а в некоторых местах проезжая часть уже сильно просела, сообщает пресс-служба ведомства.После обращения гражданина прокуратурой была проведена проверка, а затем внесено представление в адрес балансодержателя данной дороги. Он должен был устранить нарушения, которые противоречат требованиям законодательства при содержании автомобильных дорог.На данный момент все требования прокурора уже удовлетворены - дорогу починили.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Спортсменка из Удмуртии Ульяна Кайшева выиграла золото на Кубке мира в составе сборнойШкольники из Удмуртии создали маски дополненной реальности с символами ГлазоваСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.