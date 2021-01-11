Количество заразившихся коронавирусом в Удмуртии увеличилось на 189 случаев за последние сутки. Об этом сообщает оперштаб региона.От болезни скончался один мужчина 79 лет. Выздоровели и были выписаны 198 человек.За последние сутки сделали 2 945 тестов. 764 256 исследований на на коронавирусную инфекцию провели всего за время пандемии в Удмуртии.Расскажем о статистике по районам:Ижевск - 10 684Воткинск - 964Глазов - 1096Можга - 1052Сарапул - 756Завьяловский район - 1 212Алнашский район - 511Балезинский район - 350Вавожский район - 194Воткинский район - 251Глазовский район - 176Граховский район - 146Дебесский район - 155Игринский район - 413Камбарский район - 167Каракулинский район - 181Кезский район - 232Кизнерский район - 253Киясовский район - 151Красногорский район - 269Малопургинский район - 327Можгинский район - 249Сарапульский район - 254Селтинский район - 204Сюмсинский район - 161Увинский район - 563Шарканский район - 331Юкаменский район - 187Якшур-Бодьинский район - 283Ярский район - 181К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Дорога в школу: после вмешательства прокуратуры отремонтирован участок трассы в Удмуртии722 человека поставили прививку от коронавируса в УдмуртииСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.