В 2021 году в Удмуртии Координационный совет зафиксировал снижение цен на товары первой необходимости. Об этом сообщил министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев сегодня, 11 января, на аппаратном совещании при Главе Удмуртии. Такое сообщение опубликовала пресс-служба главы и правительства региона.- За последнюю неделю декабря Удмуртстатом зафиксировано снижение цен на некоторые группы товаров. Например, на сахарный песок цена снизилась на 4,4%, растительное масло – 2,4%, картофель - 3%. Сейчас мы продолжаем следить за ценами, и за первую неделю января они сохранились на прежнем уровне, - говорит Виктор Лашкарев.Координационный совет каждую неделю сверяет информацию по росту цен, которая поступает к ним из разных источников. После чего, если такой факт действительно будет зафиксирован, сотрудники принимают оперативные меры по пресечению необоснованного роста цен.Напомним, согласно соглашению о стабилизации цен на сахар и растительное масло, подписанному между министерством промышленности и торговли России, министерством сельского хозяйства России и хозяйствующими субъектами, ассоциациями и союзами производителей верхний предел цен на сахар не может превышать 46 рублей за килограмм, а на подсолнечное масло - 110 рублей за литр. Оно вступило в силу в начале 2021 года и будет действовать до 1 апреля.Жители, обнаружившие факт необоснованного роста цен в торговых точках, могут обратиться на горячие линии. Так, с начала года в Минпромторга Удмуртии поступило 48 звонков, из них 45 по вопросам роста цен на яйца, сахар, масло, печенье и сыр. Кроме того, в республике проводятся рейды членами регионального штаба и активистами ОНФ.- Все выявленные завышения цен передавались активистами в Министерство промышленности и торговли. Проверки показали, что цены в федеральных сетях соответствуют установленным требованиям правительства. Вместе с тем, в декабре отмечались единичные ситуации с завышением цен в магазинах с небольшими объемами продаж и в отдаленных территориях, - добавил министр.Горячая линия партийного проекта «Народный контроль»: 8 (3412) 232-800Горячая линия Минпромторга Удмуртии: 8 (3412) 222-694 (доб. 1)К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Дорога в школу: после вмешательства прокуратуры отремонтирован участок трассы в УдмуртииКарта распространения коронавируса на 11 января 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевшихСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.