Сегодня, 11 января, на аппаратном совещании министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак рассказал о работе экстренных медицинских служб в праздничные и новогодние дни. Так, срочная медицинская помощь понадобилась 140 жителям республики. Они получили различные виды травм, некоторые были доставлены в медицинские учреждения, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.Информация по данным случаям предоставлена республиканским центром медицины катастроф. Учитывался период с 31 декабря 2020-го года по 08:00 часов 11 января 2021-го года.Так, за это время на дорогах Удмуртии произошло 39 аварий, в которых пострадало 94 человека, 17 из которых - дети.В пожарах, которые произошли в республике, помощь оказана 9 пострадавшим. Кроме того 10 жителей доставлены в медучреждения с разной степенью переохлаждения и обморожения.Травмы, вязанные с неправильным использование пиротехники, получили 7 человек, в том числе 2 детей. Двоих положили в больницу.Также новогодние праздники не прошли без отравлений алкоголем - 19 пострадавших, 10 из которых были отправлены для лечения в стационар.Кроме всего прочего, 2 января 2021 года состоялся первый вылет вертолета санавиации. Эвакуировали пострадавшего в ДТП, которое произошло в Увинском районе. Пациента доставили в травмацентр 1 РКБ.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:В Удмуртии снизились цены на товары первой необходимостиКарта распространения коронавируса на 11 января 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших