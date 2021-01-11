Накануне днем, 10 января, в селе Селычка Якшур-Бодьинского района машина «Chevrolet Aveo» вылетела на встречку и столкнулась там с автомобилем «Hyundai Solaris» под управлением 28-летнего водителя. После чего в «Solaris» врезался еще и «ВАЗ 21093», который ехал за ним. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.Отмечается, что авария произошла по вине 29-летнего водителя автомобиля «Chevrolet Aveo», он не следил за интенсивностью движения, и что главное, не учел метеорологические условия - вчера в регионе был сильный снегопад. В связи с этим он не справился с управлением, из-за чего и произошло ДТП.В результате ДТП пострадал 21-летний пассажир, который находился в «Chevrolet Aveo». Его отправили в больницу.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Почти 150 жителям Удмуртии понадобилась экстренная медицинская помощь во время праздниковДорога в школу: после вмешательства прокуратуры отремонтирован участок трассы в Удмуртии