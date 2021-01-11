Сотрудники полиции «по горячим следам» задержали подозреваемого в краже из бара по Заречному шоссе в Ижевске. Мужчина ночью проник в здание и унес оттуда паллеты с лимонадом и пивом, коробку с чипсами и кнопочный мобильный телефон, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.На месте происшествия были установлены камеры видеонаблюдения. С помощью записей с них удалось установить личность подозреваемого, после чего в кратчайшие сроки его задержали. Мужчина прятался в заброшенном бараке недалеко от места преступления. Там он вместе со своим знакомым пил алкоголь, который только что похитил.Против подозреваемого возбудили уголовное дело. На данный момент 41-летний мужчина, который ранее уже был судим, находится в изоляторе временного содержания.Если его вина будет доказана судом, то ему грозит до 5 лет лишения свободы.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Три автомобиля столкнулись в Удмуртии из-за снегопадаАрхив национальных телепередач Удмуртии будет доступен для всех жителей