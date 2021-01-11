163 единицы спецтехники вышли на улицы города для ликвидации последствий снегопада 10 января 2021 года. За сутки в Ижевске выпало 7 мм осадков, при том, что месячная норма - 32 мм. Всего за новогодние праздники в столице Удмуртии уже выпало 22,3 мм осадков, сообщает пресс-служба администрации города.Сейчас высота снежного покрова составляет 40 см. В прошлом году 10 января она была равна 26 см.Отмечается, что всего в ночь с 10 на 11 января 2021 года использовали 225 тонн противогололедных материалов. Также вывезли 11,9 тысяч кубометров снега, на снегоприемный пункт. При этом техника сделала 575 рейсов.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Полиция задержала подозреваемого в краже из бара в ИжевскеИжевск занял 15 место по качеству жизни среди российских городов