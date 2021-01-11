В 2021 году в Удмуртии начнется строительство 14 новых детских садов. Это 1380 новых мест для детей региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.Детские сады начнут строить в районах. Так новые учреждения появятся в деревнях Воегурт, Хохряки и Лудорвай, а также в селах Дебесы, Постол, Юськи, Каракулино, Кез, Кизнер, Шевырялово и Люкшудья. Кроме того два детских сада построят в Ижевске и еще один в Воткинске.Также в 2021 году выделят средства на закупку спортивного оборудования и организации спортивной подготовки детей для организаций спорта. Еще установят две новые площадки ГТО, закупят оборудование для стадиона «Купол», и автомобиль для заливки льда для катка «Ижсталь».К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Почти четверть месячной нормы осадков выпала в Ижевске за суткиПолиция задержала подозреваемого в краже из бара в Ижевске