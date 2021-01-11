Днем 9 января 2021 года на ул. Ворошилова в Ижевск произошло ДТП с участием двух автомобилей «Volkswagen Jetta» и «Hyundai Solaris», сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии. После столкновения одна из машин оказалась на тротуаре и врезалась в забор стоянки, которая там находилась.В аварии пострадали двое детей-пассажиров 10-летний мальчик и 4-летняя девочка. Еще травмы получила 25-летняя женщина.Также в аварии пострадали и автомобили. У обеих машин оторваны передние бамперы, сломаны фары и погнуты колеса.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 11 января 2021 года: более 700 привитых от коронавируса и пациент с британским штаммомЕще 14 детских садов появится в Удмуртии