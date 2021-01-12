Еще 191 человек заразился коронавирусом за минувшие сутки в Удмуртии по данным оперштаба региона.При этом выздоровели и были выписаны 193 жителя республики. К счастью, никто из пациентов не скончался за эти сутки.На данный момент в Удмуртии выявлено уже 22 302 подтвержденных случая заболевания COVID-19. По данным на 12 января, 18 460 человек уже выздоровели и были выписаны. От болезни скончалось 312 жителей республики.За все время пандемии провели уже 765 894 исследования. При этом 1 638 из них за последние сутки.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Животные в попонах со свастикой выступили в цирке УдмуртииБолее 1 млн рублей потратят в 2021 году на отлов бездомных животныхСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.