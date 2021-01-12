Жилищная инспекция Управления по надзору Удмуртии начала ежедневную проверку дворов Ижевска. Сотрудники провели более 200 рейдов по контролю за уборкой снега и очисткой кровель домов города, сообщает пресс-служба ведомства. При этом выявлено 30 случаев нарушений и ненадлежащего содержания придомовых территорий.Инспекция проверяет, как управляющие организации и ТСЖ соблюдают обязательства по уборке снега, которого только за минувшие сутки выпало почти четверть от месячной нормы. Проверки проводятся также по жалобам от ижевчан. Отмечается, что за десять дней 2021 года уже поступило 50 обращений на горячую линию.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:191 человек заразился коронавирусом за сутки в УдмуртииТрех жителей Пермского края обвиняют в мошенничестве против жителей УдмуртииСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.