Трех уроженцев Пермского края обвиняют в мошенничестве против 12 жителей Ижевска и Завьяловского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.По версии следствия, обвиняемые 1993 и 1995 годов рождения находили в интернете объявления о продаже цифровой и бытовой техники. Злоумышленники представлялись сотрудниками комиссионных магазинов и предлагали взять товар на реализацию. При согласии продавца мошенники выезжали к нему в дом.Обвиняемые купили сим-карты и оформили их на третьих лиц, нашли в интернете типовые договоры на оказание комиссионных услуг и сделали печать с оттисками известного комиссионного магазина. На встречах с потерпевшими они использовали реквизиты существующей организации и номера сим-карт. Так они похитили имущество 12-ти жителей Ижевска и Завьяловского района за четыре дня. Сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей.Через две недели сроки действия комиссионных договоров истекли. Потерпевшие обнаружили, что номера телефонов мошенников заблокированы. Жители сами посетили комиссионный магазин и узнали, что стали жертвами мошенников.В августе 2020 личности подозреваемых установили. Их задержали в Пермском крае. 10-ти потерпевшим возместили ущерб. Дело с обвинительным заключением направлено в Устиновский районный суд Ижевска. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до пяти лет.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Два ребенка пострадали в ДТП в ИжевскеПредседатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов заболел коронавирусомБолее 1 млн рублей потратят в 2021 году на отлов бездомных животных