Житель Воткинска подозревается в 14 фактах мошенничества с квартирами местных жителей. Общий ущерб оценивается почти в 10 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.На данный момент расследование уголовного дело против 42-летнего подозреваемого завершено и с обвинительным приговором направленно в суд. Если его вина будет доказана, то он может получить 10 лет лишения свободы.Следователи установили, что обвиняемый был риелтором. Для своих мошеннических схем он выбирал жителей Воткинска, которые злоупотребляли алкоголем или имели долги по оплате коммунальных услуг. После чего мужчина втирался к ним в доверие, предлагал помочь решить проблемы с жильем: продать их имущество и приобрести новое.Однако после того, как пострадавшие оформляли доверенность на право распоряжаться их недвижимым имуществом, мужчина продавал их квартиры и исчезал с полученными деньгами.В результате 14 человек, остались без жилья.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Рейды по контролю за уборкой снега во дворах проводятся в Ижевске191 человек заразился коронавирусом за сутки в УдмуртииСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.