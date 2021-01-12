Из федерального бюджета Удмуртии выделили 40 миллионов рублей на сохранение имеющегося маточного поголовья норок в условиях пандемии. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.Еще 9,3 миллионов выделили на эти же цели из региональной казны. Средства распределят между двумя зверохозяйствами республики. Это позволит сохранить поголовье пушных зверей, спрос на которых сильно упал во время пандемии коронавируса. Так, просубсидировали 3698 условных голов норок.Кроме того Удмуртия получила еще 37,7 миллионов рублей от федерации на поддержку молочного скотоводства и коневодства. Эти средства распределили между 41 сельхозпредприятием региона.Всего в 2020 году сумма субсидий, направленных в сектор племенного животноводства, составила 497,2 миллионов рублей.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Ущерб 10 миллионов: жителя Удмуртии обвиняют в мошенничестве с квартирамиРейды по контролю за уборкой снега во дворах проводятся в ИжевскеСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.