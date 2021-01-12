Вчера вечером, 11 января, в социальных сетях помощника заместителя председателя правительства Удмуртии Евгении Сундуковой появилось сообщение о кончине ветерана Великой Отечественной войны, обладателя Ордена Отечественной войны I степени и медали «За отвагу» Алексея Рылова.- Сегодня не стало замечательного, удивительно скромного, доброго и отзывчивого человека, - пишет Евгения Сундукова.Алексей Рылов также является почетным ветераном МЧС России.Молодым 17-летним солдатом Алексея Михайловича призвали в армию в 1943 году, в самый разгар войны. Его направили в автоматную роту 157-го стрелкового полка 53-й гвардейской Краснознаменной дивизии. В одном из боев под Псковом был тяжело ранен, но быстро восстановился и вновь вернулся на фронт в составе 65-го стрелкового полка 43-й гвардейской дивизии.А 9 мая 2020 года во дворе дома Алексея Михайловича для него устроили персональный парад и концерт в честь 75-летия Победы, так как парад на площади был отменен из-за пандемии.Редакция приносит свои искренние соболезнования родным и близким Алексея Михайловича.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:На сохранение поголовья норок в Удмуртии выделили 40 миллионов рублейВытащили 10 фур из снежного заноса: как ижевчане справлялись со снегопадом?Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.