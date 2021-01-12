10 января в Ижевске выпало аномальное количество осадков. За сутки - почти четверть месячной нормы. Как город справлялся со снегопадом и какую погоду ждать ижевчанам в ближайшее время, рассказывает «Комсомолка».Циклон принес морозыСтолица Удмуртии оказалась в центре циклона, который образовал снегопад. Он пришел из теплых широт и принес с собой высокую влажность, которая затем выпала обильным снегом. Но сейчас циклон отступил и ушел дальше за Урал, сообщает «Комсомолке» ведущий синоптик Удмуртского гидрометцентра Наталья Колокольцева. Теперь Ижевск ожидает приход морозов. К ночи 12 января температура будет составлять -22 градуса. И всю неделю столбик термометра будет держаться на этом уровне. Подробнее о погоде на неделю.Вытащили 10 фур из снежного заносаКонечно, в сложной ситуации оказались автолюбители. Особенно те, кто передвигается на грузовых машинах. Как минимум 10 фур попали в снежные заносы. Однако ижевчане пришли на помощь, водителям, которые не могли выехать.- Я ехал к другу и по пути увидел, насколько сложная ситуация. У друга внедорожник, и мы решили помочь. В первую очередь мы помогли вытащить фуру на улице Ракетной. Она не могла подняться в гору. На улице уже собралась пробка. Мы вытащили ее с помощью троса. Дальше разместили сообщение в соцсетях и нам начали писать, где еще застряли большегрузы, - рассказал Ярослав Фокеев, который вместе с другом ездил по городу и помогал застрявшим фурам.Помогали жителям и простые прохожие.- Хочу поблагодарить молодого человека, что помог вытолкать сегодня утром машину возле магазина «Пятёрочка» на Пушкинской, 161. Спасибо огромное! В который раз убеждаюсь, что живу в городе добрых и отзывчивых людей! Хорошего всем дня! - написала ижевчанка Настя в группе «ИГГС».ДТП и отмена рейсовНа дорогах случилось несколько крупных ДТП, причиной которых называют именно сложные погодные условия.Так, смертельная авария произошла трассе «Ижевск - Воткинск». Из-за столкновения легковушки и грузовика погиб 36-летний водитель.Еще из-за снегопада столкнулись три автомобиля. Водитель «Шевроле Авео» вылетел на полосу встречного движения и врезался «Хендай Солярис», в который затем въехал ВАЗ-21093, который ехал за ним. Травмы получил 21-летний пассажир «Шевроле».Кроме того, в Удмуртии отменили рейсы междугородних автобусов и запретили выезд грузовым автомобилям. Также ряд авиакомпаний изменили время вылета из Ижевска. Однако позже эти ограничения были сняты.Проблемы пешеходовСнегопад доставил немало проблем не только автолюбителям, но и пешеходам.- Вчера с трудом прошла 500 метров до магазина. Ресницы слипались из-за снега. Сегодня ехала на работу на общественном транспорте, на машине не рискнула. Завтра будут чистить двор, поеду на автомобиле на свой страх и риск, - рассказала нам ижевчанка Наталья.Люди жаловались в социальных сетях, что не могут нормально добраться до работы.- Вообще не почищены тротуары. Тропинки одни. Дороги почищены только основные: Пушкинская, Удмуртская, Либкнехта. Остальные или в два раза заужены или в ледяной корке, - написал в группе «Новости | Я люблю Ижевск» «ВКонтакте» ижевчанин Александр.Тем временем в ночь с 10 на 11 января для ликвидации последствий снегопада вышли 155 единиц техники. Работы по очистке города не закончились и днем 11 января. Так, очищать город от снега вышли вышли 103 единицы техники и 98 рабочих, сообщает пресс-служба администрации Ижевска.Отмечается, что всего в ночь с 10 на 11 января 2021 года использовали 225 тонн противогололедных материалов. Также вывезли 11,9 тысячи кубометров снега на снегоприемный пункт. При этом техника сделала 575 рейсов.Пешеходные дорожки во дворах будут расчищать управляющие компании и ТСЖ. К тому же снег на некоторых территориях будут убирать представители бизнеса и предприятий города.Полезно знать!С претензиями по поводу уборки снега можно обращаться по телефону 072 (с мобильного 998-072) или по телефону 78-72-78. Обращения принимаются круглосуточно. Также можно оставлять свои замечания на сайте администрации города https://www.izh.ru/ в разделе «Сделаем Ижевск лучше»К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Рейды по контролю за уборкой снега во дворах проводятся в Ижевске191 человек заразился коронавирусом за сутки в УдмуртииСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.