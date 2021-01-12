Накануне, 11 января, вечером напротив дома №130 по ул. 40 лет Победы в Ижевске столкнулись автомобили «Киа Спектра» и «Ауди А6». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.По предварительным данным, виновником аварии называют 42-летнего водителя «Киа». Мужчина проехал по перекрёстку на запрещающий сигнал светофора. В это время 36-летний водитель «Ауди» поворачивал там налево. В этот момент и произошло столкновение.В аварии пострадало несколько человек: водитель и 41-летний пассажир автомобиля «Киа Спектра».На данный момент ведется расследование по факту этого ДТП.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Более 300 детей появилось на свет в праздничные дни в УдмуртииВетеран Великой Отечественной войны и ветеран МЧС России Алексей Рылов скончался в ИжевскеСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.