За первые 10 дней 2021 года в Удмуртии появилось на свет 332 ребенка. Из них мальчиков - 179, а девочек - 153, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.Отмечается, что в республике даже появилась разнополая двойня.Напомним, первый ребенок, который родился в 2021 году - мальчик. Он появился на свет 1 января в 03:20 в ижевском роддоме № 2 у семьи Дерендяевых. Ребенка хотят назвать Тимофеем.А всего в новогоднюю ночь на свет появилось сразу восемь малышей - пять девочек и три мальчика.В прошлом году в праздничные дни родился 221 ребенок, тогда мальчиков было меньше -108, а девочек - 113. Однако тогда на свет появилось стразу три двойни в новогодние каникулы.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Ветеран Великой Отечественной войны и ветеран МЧС России Алексей Рылов скончался в ИжевскеБолее 1 млн рублей потратят в 2021 году на отлов бездомных животныхСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.