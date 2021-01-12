Еще 191 человек заразился коронавирусом за минувшие сутки в Удмуртии по данным оперштаба региона.При этом выздоровели и были выписаны 193 жителя республики. К счастью, никто из пациентов не скончался за эти сутки.За все время пандемии провели уже 765 894 исследования. При этом 1 638 из них за последние сутки.Расскажем о статистике по районам:Ижевск - 10 784Воткинск - 972Глазов - 1 103Можга - 1 068Сарапул - 759Завьяловский район - 1 222Алнашский район - 511Балезинский район - 350Вавожский район - 196Воткинский район - 254Глазовский район - 178Граховский район - 147Дебесский район - 161Игринский район - 413Камбарский район - 167Каракулинский район - 181Кезский район - 232Кизнерский район - 258Киясовский район - 162Красногорский район - 272Малопургинский район - 328Можгинский район - 255Сарапульский район - 254Селтинский район - 204Сюмсинский район - 161Увинский район - 563Шарканский район - 336Юкаменский район - 187Якшур-Бодьинский район - 284Ярский район - 182К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:«Киа» и «Ауди» столкнулись на перекрестке в ИжевскеБолее 300 детей появилось на свет в праздничные дни в УдмуртииСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.