Циклон, который пришел в Удмуртию с юга, принес в республику не только снегопады, но и январские морозы. Поэтому власти установили специальный температурный режим, при котором могут быть отменены занятия для детей в школах. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказала министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.Дети с 1 по 4 класс в сельской местности могут не идти в школу при температуре -25ºС. В городе для школьников того же возраста занятия будут отменять, если столбик термометра опустится до отметки -27ºС. А при температуре -30ºС на уроки смогут не идти все ребята с 1 по 11 класс.- Отмечу, что школы самостоятельно принимают решение о переносе или отмене занятий или организации обучения в дистанционном режиме, - написала Светлана Болотникова.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:«Киа» и «Ауди» столкнулись на перекрестке в ИжевскеКарта распространения коронавируса на 12 января 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевшихСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.