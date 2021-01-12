30 декабря 2020 года природный комплекс - «Ярушкинский парк» в Ижевске получил статус особо охраняемой природной территории. Такое решение было принято после рассмотрения представления Удмуртского природоохранного межрайонного прокурора, сообщает пресс-служба ведомства.Сейчас на территории запрещены виды деятельности, которые могут нанести ущерб природному комплексу.Прокуратура провела проверку и выяснила, что еще в 2012 году городу правительством были переданы три земельных участка, которые относились к категории земель особо охраняемых территорий и объектов. Как раз там и расположился дендропарк. Однако длительное время данные об этих землях не вносились в соответствующий кадастр.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Температурный режим для отмены уроков в школах определили в Удмуртии«Киа» и «Ауди» столкнулись на перекрестке в ИжевскеСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.