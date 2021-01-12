В Ижевске состоится премьера фильма «Несейка. Младшая дочь» (6+). Картину покажут на большом экране 16 января в 15.00 в КЦ «Россия». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Фильм режиссера Владимира Марина рассказывает историю спасения животного. Все началось с того, что житель Ямало-Ненецкого округа нашел детеныща моржа. Малыш был ранен, а еще он отбился от стаи. Директор зоопарка Ижевска Светлана Малышева отправилась на Ямал и организовала целую спасательную экспедицию. Животное привезли в Удмуртию. Кстати, потом благодаря нашему зоопарку Несейке сделали сложнейшую операцию в Гамбурге: ей удалили клыки.Фильм снимали целых шесть лет. Съемки в Зоопарке Удмуртии проходили еще в 2017 году.Кстати, еще в октябре 2020 года, картину показали в кинотеатрах Москвы. А чуть позже фильм можно было посмотреть и по телевизору.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Ярушкинский дендропарк стал особо охраняемой территорией в ИжевскеТемпературный режим для отмены уроков в школах определили в УдмуртииСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.