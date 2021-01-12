Суд лишил прав на 1 год 26-летнюю девушку, которая протаранила 7 автомобилей в одном из дворов Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.Напомним, инцидент произошел утром 3 января 2021 года. Девушка на арендованном автомобиле «Land Rover» наехала на припаркованные во дворе дома по улице 8-я Подлесная автомобили, после чего скрылась. Повреждения получили 7 машин.Супруг обвиняемой сообщил в суде, что у девушки прямо за рулем случился приступ эпилепсии. Однако они не сообщили о случившемся в ГИБДД, а также не обращались в больницу по поводу ее болезни в тот день.Сама девушка совей вины не отрицает. Это стало для нее смягчающим обстоятельством при вынесении приговора. Кроме того учитывались и те обстоятельства, что это первое нарушение у девушки, а также то, что у нее есть маленький ребенок.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Ижевская епархия прокомментировала выступление животных со свастикой на рождественской елкеЯрушкинский дендропарк стал особо охраняемой территорией в ИжевскеСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.