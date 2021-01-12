Образовательный проект «ЭКОТЕХ» из Удмуртии победил в конкурсе тематических программ на 2021-й год от международного детского центра «Артек». Целью проекта является создание базы для обучения детей от 11 до 17 лет основам инженерной подготовки. Это поможет в будущем сделать вклад в развитие АПК региона и страны, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Руководителем проекта является доцент кафедры «Водоснабжение и водоподготовка», заведующая базовой кафедрой «Инженерные системы ЖКХ» ИжГТУ имени М.Т. Калашникова Марианна Свалова.- «ЭКОТЕХ» предполагает развитие научно-технического творчества и совершенствование подготовки учащихся средствами робототехники, созданием мини-копии биореакторов, установок систем водоснабжения и водоотведения, теплоэнергетики, созданием молодежного инжинирингового комплекса, - говорит Марианна Свалова.На данный момент ведется конкурс для детей, которые хотят принять участие в образовательной программе «ЭКОТЕХ». Победители отправятся на тематическую смену в лагерь «Артек». Отмечается, что в этот раз участие в конкурсном отборе принимают дети только из Крыма, Севастополя и Арктической зоны. Такие меры связаны с эпидемиологической обстановкой.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Протаранила 7 автомобилей в Ижевске: виновницу лишили правИжевская епархия прокомментировала выступление животных со свастикой на рождественской елкеСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.