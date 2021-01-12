Двое жителей Алнашского района обвиняются в убийстве и грабеже знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.В рамках расследования уголовного дела установили, что 5 января 2021 года обвиняемые пришли в гости к своему 65-летнему односельчанину. Там они распивали алкоголь. После этого между ними случился конфликт.Потерпевший бросил на пол деньги, на которые подозреваемые должны были купить еще спиртного. Один из обвиняемых счел такое поведение оскорбительным для себя. Он повалил мужчину на пол и начал избивать. Помимо этого он встал ногой на его грудную клетку и начал душить.Второй обвиняемый собрал с пола деньги и скрылся.В результате потерпевший скончался от побоев. Тело через два дня нашли родственники и заявили в полицию.Таким образом 30-летний мужчина обвиняется в убийстве и взят под стражу, а его 35-летний знакомый - в грабеже. Расследование еще ведется: допрошены свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Протаранила 7 автомобилей в Ижевске: виновницу лишили правОбразовательный проект из Удмуртии победил в конкурсе международного центра «Артек»Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.