За 11 месяцев 2020 года в Удмуртии производство яиц составило 1 миллиард 003 миллиона 397 тысяч штук. Кстати, это на 4 миллиона 451 тысячу больше, чем в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.Важно, что теперь самообеспеченность республики яйцом превысила 200%.Также отмечается, что в 2020 году увеличилось и поголовье птиц на 1,2% и составило более 7 миллионов.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 12 января 2021 года: COVID-19 заразился председатель правительства и продление запрета на авиасообщение с ВеликобританиейОбразовательный проект из Удмуртии победил в конкурсе международного центра «Артек»Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.