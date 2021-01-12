Еще 191 человек заразился коронавирусом за минувшие сутки в Удмуртии по данным оперштаба региона.При этом выздоровели и были выписаны 193 жителя республики. К счастью, никто из пациентов не скончался за эти сутки.На данный момент в Удмуртии выявлено уже 22 302 подтвержденных случая заболевания COVID-19. По данным на 12 января, 18 460 человек уже выздоровели и были выписаны. От болезни скончалось 312 жителей республики.За все время пандемии провели уже 765 894 исследования. При этом 1 638 из них за последние сутки.Карту распространения коронавируса по районам можно посмотреть по ссылке.Сегодня утром жители республики узнали, что председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов заразился коронавирусом. Он перешел на удаленную работу.Из-за пандемии и распространения среди норок коронавирусной инфекции сильно снизился спрос на пушных зверей. Поэтому из федерального бюджета Удмуртии выделили 40 миллионов рублей на сохранение имеющегося маточного поголовья норок. Так, просубсидировали 3698 условных голов.Коронавирус в РоссииRT на русском пишет о том, что власти приняли решение продлить запрет на авиасообщение с Великобританией. Прежнее ограничение действовало до 12 января, теперь же его продлили до 1 февраля. Напомним, закрытие границ было связано с тем, что в конце декабря 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. И один россиянин, вернувшийся из-за границы, привез его в страну. Однако сообщалось, что он уже здоров и этот вирус никому не передался.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Задушили и ограбили: двое жителей Удмуртии обвиняются в убийстве знакомогоОбразовательный проект из Удмуртии победил в конкурсе международного центра «Артек»Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.