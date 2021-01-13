За первые 10 дней января нового, 2021 года, сотрудникам полиции удалось задержать 62 водителей, кто на момент управления авто находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Ижевску.17 из них отказались проходить медицинское освидетельствование. Как говорится в сообщение, всех нарушителей привлекли к административной ответственности.Сотрудники правоохранительных органов напоминают, что за вождение в нетрезвом виде предусматривается наказание: штраф в 30 тыс. руб. и лишение прав на срок до 2 лет. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.Ставших свидетелями нетрезвой езды сотрудники просят обращаться в полицию и сообщать о случившимся по телефонам 415-700, 415-701, 02.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Протаранила 7 автомобилей в Ижевске: виновницу лишили правВыступление коз со свастикой прокомментировали в цирке Удмуртии