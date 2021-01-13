Жителя Сарапульского района арестовали по подозрению в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Удмуртии.Как удалось выяснить во время следствия, два приятеля выпивали 5 января. Обвиняемый - житель села Нечкино пришел в гости к 37-летнему другу. Оба мужчины ранее были судимы и знакомы по совместной строительной работе. Ближе к ночи приятели выпили и поругались, что и стало причиной смертельного исхода для хозяина дома.- Обвиняемый ударил хозяина дома столовой вилкой в шею, после чего задушил руками, привязав затем к его шее штору. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался, - говорится в сообщении пресс-службы.Расследование уголовного дела продолжается. Сейчас обвиняемый заключен под стражу.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Более 60 водителей попались в нетрезвом состоянии за 10 дней в УдмуртииВыступление коз со свастикой прокомментировали в цирке УдмуртииСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.