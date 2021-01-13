По данным регионального оперштаба на утро 13 января, коронавирусом заразились еще 192 жителя Удмуртии. В числе заболевших 10 детей до 14 лет и 39 пенсионеров.Трое пациентов скончались от болезни. Это двое мужчин 64 и 73 лет. И еще одна женщина в возрасте 75 лет. При этом за последние сутки выздоровели и были выписаны 189 человек.За все время пандемии зарегистрировано 22 494 случая коронавирусной инфекции. Из них 18 649 пациентов уже выздоровели. А 315 человек, к сожалению, скончалось.За все время в Удмуртии провели уже 768 298 тестов на COVID-19. Из них за последние сутки сделали 2 404 исследования.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Жителя Удмуртии арестовали, подозревая его в убийстве знакомогоНовую композиционную группу с батырами установили в УдмуртииСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.