В Удмуртии организовали сбор средств и предметов первой необходимости для многодетной семьи из деревни Нижний Казес, чье имущество сгорело в пожаре. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщает глава администрации Шарканского района Василий Муклин.Огонь уничтожил все хозяйство семьи: дом, имущество, одежду и даже документы. Но, к счастью, все члены семьи - родители и их трое детей, остались живы.Чтобы жить дальше, семье необходима одежда, как взрослая, так и и детская, школьные принадлежности, посуда, бытовая техника и продукты.- Каждая вещь, каждый рубль, направленный пострадавшей семье - это шаг к преодолению тяжелой ситуации и восстановлению благополучия многодетной семьи, - пишет Василий Муклин.Собирают следующе вещи:Мужская одежда 50 размер, обувь 41 размер.Женская одежда 50 размер, обувь 39 размер.Одежда на девочку 48 размер, обувь 41 размер.Одежда на мальчика 34 размер (рост 134), обувь 37 размер.Одежда на девочку 30 размер (рост 122), обувь 32 размер.Вещи просят приносить в администрацию МО «Быгинское» или в отдел по делам семьи и охране прав детства Администрации МО «Шарканский район».Также указаны реквизиты карты для перечисления денежных средств семье:Р/с 4081 7810 1687 8216 4858 ПАО «Сбербанк России».Кроме того, подержать пострадавших можно, отправив средства по номеру телефона 8 996 21 77 320 Пислегиной Елене Леонидовне.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:10 детей заразились коронавирусом в УдмуртииБолее 60 водителей попались в нетрезвом состоянии за 10 дней в УдмуртииСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.