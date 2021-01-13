Накануне, 12 января, Завьяловский районный суд отправил под домашний арест на 2 месяца директора ижевской фирмы ООО «Уютный дом», который обвиняется в убийстве двоюродного брата. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества.Преступление произошло совсем недавно - в ночь с 9 на 10 января 2021 года. Обвиняемый, его родной и двоюродный братья находились в деревне Русский Вожой Завьяловского района. Там они выпивали. В итоге между родным и двоюродным братьями обвиняемого произошел конфликт, который спровоцировал драку. Чтобы угомонить своих родственников, директор фирмы взял свое ружье и выстрелил в воздух.После этого двоюродный брат начал угрожать подозреваемому убийством. Тогда директор фирмы застрелил его.Отмечается, что такие действия очевидно превышали пределы необходимой обороны, а обвиняемый в момент совершения преступления не находился в состоянии аффекта.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Команда из Ижевска разрабатывает проект по обновлению транспорта в «Сколково»Сгорел дом многодетной семьи: в Удмуртии организовали сбор средств и одеждыСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.