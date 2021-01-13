В Ижевске завершилось строительство двух 12-этажных домов по улице Нижней – №38 и №39. Квартиры там получат 148 обманутых дольщиков, об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.- Благодарю прокуратуру республики за внимание к восстановлению прав дольщиков, нового застройщика, а также самих дольщиков за терпение, - сказал Глава Удмуртии Александр Бречалов.Напомним, строительство этих домов должно было завершится к 2016 году. Однако застройщики все время переносили сроки сдачи объектов. Строительство так и не было завершено, по этому факту возбудили уголовное дело.В 2019 году привлекли нового застройщика. Меньше чем за год дома были достроены. Передача квартир собственникам начнется после 20 января.Отмечается, что сейчас в республике существует еще 8 «проблемных» объектов, где на данный момент идет восстановление прав дольщиков.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Директора ижевской фирмы отправили под домашний арест за убийство братаКоманда из Ижевска разрабатывает проект по обновлению транспорта в «Сколково»Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.