В Удмуртии продлили «исполнительные каникулы» для должников до 1 августа 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по республике.Отмечается, что рассрочку могут получить граждане с заложенностью не более 15 миллионов рублей. Для этого нужно обратиться с соответствующим заявлением не позднее 1 августа 2021 года. Рассрочка предоставляется на срок до 12 месяцев. Причем определен круг лиц, которые могут воспользоваться такими послаблениями. Это юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые являются субъектами малого и среднего бизнеса, которые финансово пострадали в период пандемии.Кроме того, на рассрочку могут претендовать пенсионеры по возрасту, если совокупный размер пенсии составляет менее двух минимальных размеров оплаты труда. А также получатели пенсии по инвалидности, по случаю потери кормильца, и не имеющие иных источников доходов и недвижимого имущества.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Жилье для обманутых дольщиков достроили в ИжевскеДиректора ижевской фирмы отправили под домашний арест за убийство братаСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.