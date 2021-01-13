Даже в праздничные дни на дорогах Ижевска и Удмуртии не обошлось без ДТП. О некоторых из них мы уже писали. А сейчас расскажем вам о двух авариях, которые заметили ижевчане, с участием общественного транспорта.Трамвай «Львенок» и легковушкаВечером 4 января в группе ИГГС в социальных сетях появилась запись от Вячеслава Базанова. Мужчина разместил фото, на котором видно, что на улице Автозаводской столкнулись легковушка и новый низкопольный трамвай «Львенок», который ходит по маршруту №10. Судя по всему машина выехала на рельсы в тот момент, когда общественный транспорт заворачивал на свою стоянку. В комментариях под фото граждане осуждают водителя автомобиля, так как по их словам именно он по правилам дорожного движения должен был уступить дорогу трамваю. Также горожане отмечают, что на данном участке дороги это не первое подобное ДТП, поэтому многие высказываются за установку там светофора.Троллейбус протаранил три машиныТакже в группе ИГГС появилось сообщение с фотографией, на которой видно, что на улице Салютовской в Ижевске троллейбус врезался в три стоящих машины. Подробности этого ДТП неизвестны. Однако, бдительные жители города в комментариях предположили, что общественный транспорт мог случайно врезаться в машины, когда совершал разворот на конечной остановке. Кроме того большинство граждан в этой ситуации осудили водителей легковушек, которые, по их мнению, не должны парковать свои машины под проводами электроэнергии для троллейбусов.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:7 850 комплектов лекарств от COVID-19 получили пациенты в УдмуртииДиректора ижевской фирмы отправили под домашний арест за убийство братаСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.